Посещаемость театров в Челябинской области упала на 6% после введения QR-кодов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После введения QR-кодов в Челябинской области отток зрителей в театрах региона составил всего лишь 6%. Об этом во вторник, 2 ноября, на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» заявил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Как пишет издание «Челябинск Сегодня» со ссылкой на слова Алексея Бетехтина, после новости о введении QR-кодов региональные власти ожидали, что театры потеряют около 20% своих зрителей. Однако этого не произошло. Ключевую роль здесь сыграло то, что если число посетителей меньше 100 человек, то театры могут и не проводить проверку QR-кодов.

Кроме того, высокая посещаемость наблюдается у детских театров, потому что обязательная вакцинация действует только для лиц старше 18 лет. Тем не менее по требованиям Роспотребнадзора в залы нельзя впускать больше 50% процентов зрителей от общей вместимости.

Напомним, в Челябинской области объявлена нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября включительно. Вместе с тем, вводится ряд ограничений: в ТРК, на базы отдыха, в спортзалы, салоны красоты и т.п. — только по QR-кодам. Также без прививки нельзя будет отдыхать в санатории и бывать на массовых мероприятиях.

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