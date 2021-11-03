В Челябинской области на покупку ПЦР-тестов потратят 49 млн рублей

Южноуральцам по несколько дней приходится ждать результатов теста Фото: Валентина ВАГАНОВА

Из регионального бюджета на покупку экспресс-тестов для диагностики коронавируса выделили 49 млн рублей. Об этом на своей странице в соцсети сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— Решаются вопросы об организации работы дополнительных лабораторий в Аше, Кыштыме и Магнитогорске (на базе городской больницы №3) и усилении мощностей еще трех лабораторий — в Миассе, Сатке и Челябинске (на базе Центра СПИД), — добавила Ирина Гехт.

Накануне о модернизации лабораторий, где обрабатывают анализы, заявил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

— Когда это произойдет, мы планируем в течение суток выдавать все анализы, — пообещал министр.

Сейчас жители региона жалуются на задержки с результатами тестов. Ожидание может растягиваться до семи дней.

Ежедневно в Челябинской области возрастает количество диагностированных случаев Covid-19. Накануне коронавирус выявили у 531 человека, днем ранее — у 520.

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