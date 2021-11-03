В Челябинской области УАЗ сбил 12-летнюю девочку, водитель сбежал

Школьница попала под колеса внедорожника. Фото: отдел ГИБДД по Ашинскому району

Ребенок пострадал в ДТП вечером 1 ноября. 12-летняя девочка шла по обочине дороги в поселке Сухая Атя Ашинского района, когда на нее наехал УАЗ-31514. Водитель внедорожника скрылся с места происшествия. Девочка получила травмы, ее увезли в больницу.

Как рассказали в отделе ГИБДД по Ашинскому району, водителя УАЗа удалось разыскать. Это оказался 50-летний житель поселка. В полиции по факту ДТП проводят проверку. Участника ДТП могут привлечь к ответственности за нарушение правил движения.

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