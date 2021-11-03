На Южном Урале развивается выездной формат банковского обслуживания

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Любой желающий может оставить на сайте заявку и затем встретиться с финансовым консультантом в удобном для себя месте.

Сервис выездного обслуживания на Южном Урале внедряется с мая этого года. Сегодня с помощью этого формата доступно получение автокредитов и кредитов наличными, оформление банковских карт, а также сим-карт оператора ВТБ Мобайл. Наибольшей популярностью у челябинцев пользуется получение дебетовых карт вне банковских отделений – за время действия услуги ей воспользовались более 800 клиентов ВТБ в регионе. Нужно оставить заявку на сайте anketa.vtb.ru, обычно этот процесс занимает не более трех минут. Сотрудник ВТБ затем свяжется с вами и доставит карту в указанное в заявке место и в нужное время. Сервис доступен как для действующих клиентов, так и для тех, кто ранее не пользовался услугами банка. Ежемесячно число владельцев карт, которые получают «пластик» без посещения офисов ВТБ, растет в Челябинске на 15-20%.

«Наш банк стремится обеспечить сервис высшего класса в любой точке контакта, – комментирует управляющий ВТБ в Челябинской области Эдуард Громов. – Сегодня наши основные кредитные и карточные продукты доступны без посещения офиса – наш специалист сам приезжает на встречу в нужную точку и оформляет необходимые документы, привозит дебетовую карту, если вы ранее заказали ее на сайте. Отмечу, что вне отделения теперь можно подать заявку и на кредитную карту: сотрудник ВТБ прибудет в удобное вам место, проконсультирует и оформит вашу заявку на кредитку, но для получения «пластика» затем потребуется посетить офис банка».

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)