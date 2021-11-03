Пропавшего рыбака в Челябинской области продолжают искать – теперь и с воздуха

Озеро и береговую линию осматривают с помощью дрона. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В окрестностях Карабаша четвертый день продолжаются поиски пропавшего 51-летнего мужчины. К сотрудникам поисково-спасательной службы присоединились специалисты МЧС с беспилотным квадрокоптером: озеро Садок осматривают с воздуха. Работу осложняет выпавший снег и вставший у берегов водоема лед.

Напомним, о пропаже рыбака сообщил его сосед по даче в СНТ Ветеран-2. Он рассказал, что мужчина регулярно отправлялся на рыбалку на небольшое местное озеро, а в воскресенье, 31 октября, не вернулся домой.

С помощью крюков у противоположного от дачных домиков берега обнаружили затопленную деревянную лодку пропавшего. Ее дно оказалось пробито.

Через некоторое время у берега нашли рыболовные снасти, сапоги, рукавицы и куртку рыбака. После этого район поисков расширили, но выяснить судьбу мужчины до сих пор не удалось.

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