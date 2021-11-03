В Челябинске легковая машина сбила человека и врезалась в троллейбус

Фото: Челябинский транспорт/vk.com
В Челябинске ранним утром 3 ноября произошло ДТП с участием троллейбуса №5 и легкового автомобиля. У троллейбуса возникла неисправность, он остановился на улице Блюхера, рядом с остановкой «поселок Мебельный».
Фото: ГИБДД Челябинска
Как рассказали в ГИБДД города, водитель троллейбуса, 31-летняя женщина, вышла на улицу, чтобы починить токоприемники. В этот момент на нее наехал ВАЗ. Сбив женщину, машина продолжила движение и врезалась в троллейбус.
Водителя троллейбуса с места происшествия увезли в больницу.
Фото: ГИБДД Челябинска
За рулем ВАЗ находился 47-летний мужчина. Он не выдержал безопасную дистанцию и не справился с управлением. Автомобиль ехал на летней резине.
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