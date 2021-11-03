Пользователи новых Galaxy Watch4 LTE смогут больше с eSIM от Tele2

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Оператор успешно протестировал работу этих устройств на своей сети. С eSIM владельцы получат еще больше свободы в использовании носимых устройств. Технология позволяет принимать звонки, сообщения и слушать потоковую музыку прямо с запястья без подключения к смартфону.

Благодаря eSIM пользователи Galaxy Watch4 LTE и Galaxy Watch4 Classic LTE будут принимать звонки и сообщения напрямую с девайса, без привязки к смартфону. Эту возможность оценят любители спорта и активного образа жизни. У них получится ответить на звонок во время пробежки, велопрогулки и тренировки, оставив смартфон в шкафчике или рюкзаке. При этом новым устройством легко управлять с помощью голосовых команд и безеля – сенсорного или механического кольца на циферблате.

Возможности гаджета оценят любители музыки. Если установить на устройстве eSIM и приложение Spotify™, слушать треки можно прямо с устройства в режиме потокового воспроизведения по сети мобильной связи.

Совместимые приложения автоматически устанавливаются на Galaxy Watch4 при их загрузке на смартфон. Например, путешествовать и следить за маршрутом в режиме онлайн с запястья намного удобнее благодаря усовершенствованному компасу. Он работает с приложением Google Карты при подключении к сети с помощью eSIM. Оплатить покупки в магазине клиенты могут прямо с Galaxy Watch4, даже если оставили смартфон дома или в автомобиле. С виртуальной SIM пользователям нового гаджета доступны платежные сервисы Samsung Pay и Google Pay.

Для активации eSIM у нового клиента должны быть установлены приложения «Мой Tele2» и «Биометрия» от «Ростелекома». Абоненту необходимо зайти в приложение «Мой Tele2» и выбрать опцию «Стать абонентом Tele2», далее – eSIM. После выбора тарифа и номера клиенту предложат пройти идентификацию в Единой биометрической системе. При наличии регистрации в этой системе подтверждение личности через приложение «Биометрия» длится всего несколько секунд. «Мой Tele2» скачает профиль eSIM, а вся регистрация займет несколько минут. Если клиент ранее не сдавал биометрические данные, приложение «Биометрия» подскажет, куда нужно обратиться. Действующие клиенты Tele2 могут подключить eSIM к существующему договору.

Преимущества виртуальной карты представлены на портале esim.tele2.ru. После получения QR-кода виртуальной SIM-карты потребуется запустить приложение Galaxy Wearable на смартфоне, отсканировать код и настроить Galaxy Watch, следуя инструкции.

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2:

«Мы накопили обширный опыт в применении новой технологии, так как первыми реализовали пилот по опытной эксплуатации eSIM. Tele2 постоянно ведет работу с вендорами и разработчиками устройств с применением виртуальных SIM-карт. Результаты тестирования показали, что Galaxy Watch4 LTE прекрасно работают с нашей eSIM. Уверен, что услуги Tele2 дополнят пользовательский опыт покупателей новых устройств за счет самостоятельного подключения этого гаджета к сети мобильной связи».

В апреле 2019 года Tele2 первой на российском телеком-рынке запустила пилотный проект по внедрению eSIM. Абоненты оператора стали тестовыми пользователями технологии, получив QR-код в салонах компании. Tele2 имеет сертификацию GSMA, позволяющую самостоятельно генерировать профили eSIM. С июня 2021 года клиенты Tele2 первыми на рынке получили возможность подключать виртуальные SIM-карты с идентификацией через Единую биометрическую систему в мобильном приложении «Мой Tele2».

Помимо eSIM, Tele2 предлагает удобный тариф для умных устройств «Интернет для вещей». Он включает 30 минут разговоров и 300 Мб мобильного интернета за 100 рублей в месяц. При оплате тарифа на год вперед клиент получит скидку 34%. С услугой «Годовой контракт» стоимость услуг связи составит 790 рублей за 12 месяцев. Подробнее о специальном предложении – на сайте tele2.ru.

По информации от пресс-службы Tele2