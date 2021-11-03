«Заблокировал проезд — вывози мусор сам!»: ЦКС призывает водителей не создавать помех на пути мусоровозов

Фото: ЦКС

С 1 по 7 ноября, которые указом президента России объявлены нерабочими днями, региональный оператор проводит акцию. Жителям многоквартирных домов напоминают о правилах парковки во дворах. С этой целью водители мусоровозов вручают листовки владельцам машин, которые оставляют свой транспорт возле контейнерных площадок, а также в узких дворовых проездах. Ведь такие случаи создают сложности для работы по вывозу отходов.

В октябре в Челябинске было зафиксировано более 600 подобных инцидентов, в Еманжелинске — 59, в Копейске — 49, в Коркино и Троицке зарегистрировано по 25 аналогичных случаев, а в Южноуральске за месяц было выявлено 20 фактов.

Как показывает практика, в праздники и нерабочие дни количество сигналов о блокировке подъездных путей увеличивается в разы. В такие периоды также заметно растут объемы твердых коммунальных отходов, которые складируются на контейнерных площадках. Именно поэтому в период нерабочих дней крайне важно исключить ситуации с загромождением подъездных путей к местам складирования ТКО.

Фото: ЦКС

Центр коммунального сервиса напоминает, что припаркованный рядом с баками транспорт заметно осложняет работу спецтехники во дворах по вывозу ТКО, а в некоторых случаях делает невозможным облуживание контейнерной площадки. Рабочий график движения мусоровозов расписан по минутам и искать хозяина машины, оставленной возле контейнеров просто некогда. В таких случаях экипаж предварительно фиксирует нарушение на фото и следует дальше по маршруту. В то время, как контейнеры остаются полными до следующего приезда мусоровоза.

Мы призываем органы местного самоуправления, а также организации, обслуживающие жилой фонд, также проводить работу с населением, а при возможности оборудовать контейнерные площадки средствами, которые будут препятствовать оставлению транспорта возле баков. Эффективным решением может быть установка бетонных полусфер возле баков, а также размещение информационных щитов с правилами парковки автомобилей.

Отметим, что к владельцам транспорта могут быть применены штрафные санкции. За оставление транспортных средств, препятствующих вывозу коммунальных отходов, на уровне региона введены административные штрафы в размере от 1000 до 5000 рублей.

Центр коммунального сервиса в очередной раз обращается к жителям с просьбой не парковать автомобили вблизи контейнерных площадок. От наших совместных усилий зависит порядок и чистота во дворах.

Фото: ЦКС

Добавим, что в период с 4 по 7 ноября вывоз отходов будет осуществляться в будничном режиме в соответствии с графиками. Кроме того, с 4 по 6 ноября продолжит свою работу колл-центр ЦКС. Позвонить специалистам можно будет с 9.00 до 17.00 по телефону +7 (351) 200 33 83.

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