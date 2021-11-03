В Челябинской области вести запись пациентов в поликлинику будет искусственный интеллект

Принимать звонки пациентов будет искусственный интеллект Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области закончили тестировать новую систему записи пациентов на прием к врачам. Отвечать на телефонные звонки теперь будут роботы. Искусственный интеллект анализирует речь собеседника и подбирает подходящий вариант ответа.

Бот сможет зарегистрировать данные о пациенте, предложить ближайшую поликлинику и возможное время для посещения врача. Если у пациента слишком сложный для искусственного интеллекта вопрос, звонок перенаправится к живому оператору.

— Запуск данной технологии позволит более чем в два раза сократить нагрузку на специалистов, улучшить работу в медицинских учреждениях. Пациентам будет проще записаться на прием, очередь из телефонных звонков с внедрением искусственного интеллекта существенно сокращается, — пообещал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что среднее время телефонной консультации теперь должно уменьшиться с двух до одной минуты.

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