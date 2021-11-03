Андрей Барышев принял участие в акции «Поможем бездомным животным»

Фото: Соцгород

2 ноября исполнилось три года с момента установки памятника «Челябинскому Хатико». Скульптура верного пса, который несколько лет ждал своего погибшего хозяина на трамвайной остановке в Металлургическом районе, полюбилась челябинцам и стала символом верности и безграничной преданности человеку. Этот проект был реализован по инициативе горожан и при финансовой поддержке Андрея Барышева, лидера общественного движения «Соцгород». Также Андрей Барышев выделил средства на изготовление бронзовой копилки неподалеку от «Челябинского Хатико», куда челябинцы и гости города бросают деньги, которые идут на помощь бездомным животным, проживающим в приютах.

Выемка денег производится каждый месяц, и каждый раз один из приютов становится обладателем содержимого копилки. Эту акцию организует челябинская активистка Елена Дрожжина — именно она несколько лет назад пришла к Андрею Барышеву с идеей установить памятник Челябинскому Хатико.

Вчера состоялась очередная акция «Поможем бездомным животным». По традиции свой вклад в благое дело внес и Андрей Барышев, после чего вместе с зоозащитниками навестил верного друга.