Челябинку, 6-летнюю дочь которой спасли от падения из окна, будут судить

Девочку спасли из окна пятиэтажки на улице Каслинской Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительницу Челябинска привлекли к уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Старшая дочь горожанки минувшим летом чуть не выпала из окна четвертого этажа. Ребенка на подоконнике заметили прохожие. Они вызвали спасателей. Оказалось, что влезшая на окно девочка и ее двухлетняя сестра дома одни. Мать уже не в первый раз оставляла их без присмотра.

25-летняя женщина воспитывает детей в одиночку, отец девочек живет отдельно и растить дочерей не помогает.

Теперь уголовное дело матери передали в суд.

По версии следствия, женщина не оставляла детям еду, когда уходила из дома, не занималась развитием детей, не водила их в детский сад и не ставила на учет в поликлинике по месту жительства, вдобавок использовала жестокие и недопустимые методы воспитания.

— В августе 2021 года она оставила детей в квартире в антисанитарных условиях, при этом в момент их обнаружения на двухлетней дочери отсутствовала одежда, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Рассматривать дело челябинки будет Калининский районный суд. Женщину могут оштрафовать на 100 тыс. рублей, направить на исправительные работы или даже приговорить к лишению свободы на срок до 3 лет.

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