Жительнице Челябинской области придется заплатить 2,6 млн рублей за тушение пожара

Лес сгорел рядом с Копейском Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительницу Челябинской области через суд заставили возместить ущерб, причиненный лесным пожаром.

Пожар случился в окрестностях Копейска весной прошлого года. Сгорело 0,7 гектара леса. На лесной массив пламя перекинулось с земельного участка, который не был очищен от сухой травы и мусора.

Владелицу земли за нарушение пожарной безопасности оштрафовали на 5 тыс. рублей. Но в дополнение к этому прокурор потребовал взыскать с женщины ущерб, причиненный пожаром. С учетом расходов на тушение огня ущерб оценили в 2,6 млн рублей.

Как рассказали в региональной прокуратуре, в качестве обеспечительных мер по иску арестовали два объекта недвижимости общей площадью 421 квадратный метр, которыми владеет женщина. Оба участка расположены в Челябинске.

Копейский городской суд согласился с требованиями прокурора и обязал нарушительницу выплатить 2,6 млн рублей.

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