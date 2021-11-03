Бесплатная консультация по вопросам лечения «шишек» и «косточек» на ногах в клинике FMC

Фото: клиника FMC

Нет человека, который бы не слышал про так называемую «косточку» на стопе или, как говорят врачи Hallux Valgus. На самом деле, эта деформация только выглядит как костное образование. Распространенная патология — ни что иное, как смещение большого пальца ноги.

Шишка причиняет дискомфорт во время ходьбы, она неэстетично выглядит, воспаляется и болит, из-за нее крайне сложно подобрать удобную обувь, наконец, неправильное положение сустава служит причиной образования натоптышей и мозолей. Согласитесь, этих жалоб вполне достаточно, чтобы пойти к врачу и наконец-то распрощаться с проблемой.

И тянуть нет смысла. Вальгусная деформация стопы — это не только видимый косметологический дефект, а серьезное заболевание, которое будет постепенно, но неизбежно прогрессировать, если вовремя не обратиться к доктору. В самых запущенных случаях большой палец стопы отклоняется таким образом, что практически заходит за остальные.

Как правило, пациентам с Hallux Valgus требуется операция. Но бояться этого слова не стоит. Вмешательство в сустав на большом пальце ноги досконально отработано врачами клиники FMC.

Многие наши земляки и жители других регионов уже излечились от проблем с суставами, обратившись к специалистам клиники FMC. Их знания, умения и способности — наша ценность и достояние. Вмешательство в сустав проводится опытными хирургами, с использованием самого современного оборудования и инструментария. Период заживления и восстановления под наблюдением лечащего врача пройдет незаметно.

За операционным столом часто стоит главный врач клиники FMC, член Правления Ассоциации травматологов-ортопедов Челябинской области, эксперт Росздравнадзора Владимир Петрович Сурьянинов. В его 40-летней практике — более 15 тысяч операций. Заведующий травматолого-ортопедическим отделением клиники FMC Андрей Сергеевич Филиппов — тоже мудрый и понимающий врач, в арсенале которого 20 лет практического опыта. Кстати, именно он делал операцию известному во всем мире мастеру единоборств Джеффу Монсону.

Если у вас «косточка» на стопе, не нужно терпеть боль и неудобства. И не стоит уповать на методы народной медицины. Это совсем не тот случай. Запишитесь на бесплатную консультацию к врачу травматологу-ортопеду в клинику FMC. Результаты обследования покажут, как привести суставы на стопах в норму.

Отработанность процедуры вмешательства в сустав, которую проводят врачи травматологи-ортопеды, позволяет производить такие хирургические вмешательства на самом высочайшем уровне профессионального мастерства.

О времени, потраченном на избавление от «косточки», не пожалел еще никто. Навсегда забыть об отчаянии при выборе красивой обуви — это счастье может оценить только тот, кто когда-то испытывал муки, связанные с выпирающей «косточкой».

Ваш первый шаг к здоровой стопе — обращение в клинику FMC! Итогом будет обретение летящей походки и отличного настроения.

Запись на бесплатную консультацию по телефонам:

Челябинск, ул. Гагарина, 5а

+7 (351)211-30-20

Миасс, ул. Ильменская, 81

+7 (3513)28-98-48

На правах рекламы