В Челябинске вынесли приговор ростовщику, отбиравшему у горожан квартиры

Челябинец получал квартиры должников
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жителя Челябинска признали виновным в незаконном предпринимательстве с причинением крупного ущерба гражданам. Бизнесмен-нелегал получил более 21 млн рублей дохода.
Как рассказали в региональной прокуратуре, челябинец выдавал частным лицам займы под проценты и под залог недвижимости. Когда должники не возвращали деньги, он через суд изымал у них отданные в залог квартиры. При этом горожанин не регистрировался как индивидуальный предприниматель.
Советский районный суд приговорил мужчину к 3 годам в колонии-поселении и выплате 50 тыс. рублей штрафа.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru