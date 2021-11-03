В Челябинске вынесли приговор ростовщику, отбиравшему у горожан квартиры

Челябинец получал квартиры должников Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителя Челябинска признали виновным в незаконном предпринимательстве с причинением крупного ущерба гражданам. Бизнесмен-нелегал получил более 21 млн рублей дохода.

Как рассказали в региональной прокуратуре, челябинец выдавал частным лицам займы под проценты и под залог недвижимости. Когда должники не возвращали деньги, он через суд изымал у них отданные в залог квартиры. При этом горожанин не регистрировался как индивидуальный предприниматель.

Советский районный суд приговорил мужчину к 3 годам в колонии-поселении и выплате 50 тыс. рублей штрафа.

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