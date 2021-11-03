Телебашня РТРС в Челябинске включит праздничную подсветку в День народного единства

4 ноября филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ» включит праздничную иллюминацию на телебашне. В День народного единства телебашня окрасится в цвета российского триколора.

День народного единства — самый молодой праздник в России, отмечается 4 ноября и считается нерабочим днем. Этот праздник у многих людей в голове вызывает путаницу — раньше народ ходил на парады 7 ноября, потом День Октябрьской революции стал памятной датой и был переименован в День примирения и согласия, а в 2004 года в России введен новый праздник — День народного единства.

В декабре 2004 года Госдума приняла поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из правок было введение нового праздника — Дня народного единства. Государственный выходной день с 7 ноября перенесли на четвертое.

Праздничная подсветка, превратившая Челябинскую телебашню в городскую достопримечательность, смонтирована в 2019 году. Иллюминация состоит из 4800 пиксельных светильников и позволяет воспроизводить различные тематические видеосценарии. Теперь любой житель города может заказать поздравление на телебашне в несколько кликов. Специально для этого Челябинский филиал РТРС запустил мобильное приложение «Башня света», которое уже доступно в Play Market и App Store. В нем можно сделать и оплатить заказ, выбрать сценарий поздравления и время, в которое оно засияет на башне, а также посмотреть заранее, как это будет выглядеть.

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