На матч ФК «Челябинск» болельщиков пустят только с QR-кодом

На футбольные матчи болельщиков также будут пускать с QR-кодом. Фото ФК «Челябинск»

В рамках 18-ого тура ФНЛ-2 футбольный клуб «Челябинск» в четверг, 4 ноября, на стадионе «Центральный» в предпоследнем домашнем матче нынешней осени примет ближайшего преследователя по турнирной таблице футбольный клуб «Тюмень» (начало в 15.00). «Горожане» сейчас занимают вторую строчку, тюменцы — третью.

В этот же день в Миассе местное «Торпедо» сыграет с клубом «Носта» из Новотроицка (стадион «Труд», начало в 14:00). Автозаводцы идут на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ-2 в той же четвертой группе, что и ФК «Челябинск».

В дирекции ФК «Челябинск» сообщили, что 4 ноября зрителям необходимо будет иметь QR-код. На матч «Торпедо» — «Носта» в Миассе такой код предоставлять не нужно. Однако, в клубе рассказали, что решение по QR-коду для болельщиков будет принято уже в ближайшее время.

Правда, остается вопрос по поводу открытого воздуха, ведь футбольные матчи на Южном Урале проходят на открытых стадионах. Возможно, в таких условиях вирусные инфекции не так опасны. Но в любом случае, все остается на усмотрении организаторов турниров.

Напомним, в Челябинской области продлили нерабочие дни. Что изменится, — читайте по ссылке.

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