Исследование МегаФона: россияне оставили города на период нерабочих дней

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С 30 октября 2021 года из российских городов уехали в 2 раза больше жителей, чем в период нерабочих дней в марте 2020 года. Однако в этом году загородные поездки оказались популярнее путешествий на дальние расстояния. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный трафик абонентов с помощью инструментов Big Data.

Среди челябинцев, которые решили покинуть город в октябре 2021 года, 79% отправились в ближайшие населенные пункты в пределах своей области и только 21% поехали в другие субъекты. Во время нерабочих дней прошлого года примерно столько же людей региона путешествовало на дальние расстояния.

Наиболее популярными направлениями Челябинской области стали Копейск, поселки Западный и Красное поле. Отметим, что количество перемещений жителей и гостей в южноуральском мегаполисе снизилось: если в обычные дни октября челябинец в среднем преодолевал 11 км в день, то во второй половине прошлой недели этот показатель сократился на 27% — до 8,4 км в день.

Жители столицы Южного Урала, которые все же решили уехать в другие регионы, чаще остальных городов выбирали Екатеринбург, Москву и Курган. Эти направления предпочитает каждый второй абонент, покидающий область, а замыкают пятерку топ — населенных пунктов за пределами Челябинска — Щучье (Курганская область) и Уфа. В число городов с наибольшей миграцией населения также вошли Екатеринбург, Москва, Калининград, Санкт-Петербург.

С первых дней октябрьского карантина фиксируется увеличение потребления мобильного интернет-трафика. Абоненты МегаФона потратили больше на 36% гигабайт в осенний период нерабочих дней 2021 года, чем в весенний 2020 года. По мнению аналитиков МегаФона, этот тренд связан с цифровизацией бизнес-процессов, которая позволяет пользователям при необходимости работать, находясь на даче или в любой другой точке России.

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