В Челябинске откроют горячую линию по вопросам, связанными с QR-кодами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске со следующего понедельника, 8 ноября, начнет свою работу «горячая линия» по QR-кодам. Жители города могут позвонить по телефону и получить ответы на все вопросы, связанные с получением сертификата о прохождении вакцинации.

— Граждане смогут обращаться к специалистам с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00 часов, — сообщили в мэрии Челябинска.

Для жителей каждых районов были выделены отдельные номера телефонов:

— Калининский район – 791-59-44;

— Курчатовский район – 225-23-74;

— Металлургический район – 735-68-85;

— Ленинский район – 253-38-52;

— Тракторозаводский район – 775-34-04;

— Советский район – 261-84-49, 261-85-78;

— Центральный район – 232-08-69;

Напомним, в Челябинской области вслед за Новгородской и Томской областями продлили нерабочие дни еще на неделю — до 12 ноября. Кроме того, был расширен перечень мест, где нужны QR-коды. С 8 ноября они понадобятся в магазинах с площадью торгового зала более 400 кв. м.

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