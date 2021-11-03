В Челябинском госуниверситете продлили дистант для учащихся

Учиться в аудиториях вуза студенты смогут с 22 ноября. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Челябинский государственный университет решил продлить дистант для учащихся еще на две с половиной недели. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

— Дистанционное обучение в ЧелГУ продлевается до 21 ноября. Приказ подписан ректором, — сообщили в пресс-службе университета.

Согласно приказу, руководителям структурных было предписано определить численность работников, обеспечивающих бесперебойное и безопасное функционирование университета.

Изначально Челябинский госуниверситет находился на дистанционном обучении с 30 октября по 7 ноября. Однако 3 ноября власти региона объявили, что собираются продлить режим нерабочих дней до 12 ноября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru