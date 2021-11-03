Челябинские кафе, бары и рестораны с 1 декабря начнут работать по QR-кодам

Рестораторы опасаются, что могут понести убытки из-за новых ограничений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Челябинской области с 1 декабря могут посещать кафе, бары и рестораны только при наличии QR-кодов о вакцинации. Такие меры вводятся для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

Вместе с тем челябинские рестораторы опасаются, что новые правила могут существенно ударить по их бизнесу. К примеру, в настоящий момент ТРК уже потеряли часть своих посетителей из-за действующих ограничений.

В министерстве экономического развития Челябинской области знают о возможных убытках, которую могут понести владельцы баров, кафе и ресторанов. Чиновники уже прорабатывают вопросы по поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии.

— Сейчас экономический блок южноуральского правительства ведет мониторинг всех отраслей для принятия оперативных решений по поддержке. В ближайшее время состоятся рабочие совещания с представителями ключевых сфер, подпадающих под новые ограничения, — сообщили в пресс-службе минэконом развития Челябинской области.

До 1 декабря единственное ограничение, действующее для предприятий общепита, – это приостановление работы в залах в период с 23:00 до 6:00. При этом им можно работать на доставку и на вынос. В прошлом году такое исключение стало спасением для многих организаций сферы, которая была полностью остановлена в ходе локдауна.

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