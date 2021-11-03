«Трактор» в Челябинске крупно переиграл «Адмирал»

Никита Тертышный в Челябинске отметился двумя голами в матче с "Адмиралом". Фото ХК "Трактор".

Матч чемпионата КХЛ в Челябинске завершился сегодня, 3 ноября. Уже в первом периоде «медведи» забросили две безответные шайбы. Голами отметились Никита Тертышный и финн Тему Пулккинен. Во втором отрезке матча финский форвард сделал счет 3:0, а в конце периода Лукаш Седлак довел преимущество «Трактора» до 4:0. Пятый гол в ворота «Адмирала» на счету Кирилла Капустина. Только при счете 5:0 клуб из Владивостока сумел сократить преимущество хозяев (гол — Дмитрий Лугин. А на последней минуте встречи вторую шайбу в этом матче снова забросил Никита Тертышный, сделав счет в матче окончательным — 6:1. Тертышный вместе с Пулккиненом пока лучшие бомбардиры «Трактора» — на их счету по 15 шайб.

5 и 7 ноября «Трактор» на выезде поочередно сыграет в Казахстане с «Барсом» и в Уфе — с «Салаватом Юлаевым».

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