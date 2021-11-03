В Троицке установили причину загрязнения реки Уй аммиаком

Жители Троицка вынуждены ждать подвоза питьевой воды или брать ее из чистых скважин. Фото: читатель КП-Челябинск

В администрации Троицкого района Челябинской области сообщили, что по результатам последней проверки был установлен источник загрязнения реки Уй аммиаком. Однако всех подробностей чиновники раскрывать не стали.

— По результатам обследования территории установлен источник загрязнения, ведется работа по закреплению фактов происшествия. Материалы обследования направлены в министерство экологии Челябинской области, Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям, — говорится в обращении главы района Тимура Мухамедъярова.

В администрации района заявили, что готовы оказывать содействие надзорным органам в поиске виновных, а также в расследовании происшествия.

Напомним, из-за превышения аммиака в реке Уй было замечено 1 ноября. Из-за этого на сутки в городе отключали водоснабжение. Позже воду дали, но власти рекомендовали ее кипятить перед использованием. Свою проверку по факту происшествия также организовала прокуратура.

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