В Челябинске наступит «Ночь искусств» без QR-кодов

В программе выставки, лекции, спектакли. Фото: Музей изобразительных искусств
4 ноября в Челябинске пройдет акция «Ночь искусств». Музеи подготовили масштабную программу, участников которой можно стать и тем, у кого нет QR-кода.
В музее изобразительных искусств подготовили лекции, мастер-классы, променады, спектакли. Сертификат о вакцинации можно не предъявлять, но предварительная запись обязательна.
В 15:00 в Картинной галерее на ул. Труда, 92А открыта выставка «Волшебный фарфор», а с 18:00 к акции присоединятся залы на площади Революции, 1 — сейчас там открыта выставка «Где кончается Восток?».
Посетителей ждет мистический спектакль «Пещерные мамы», перформанс «Гоголь. Вий» и лекция от главного реставратора музея.
Молодежный театр 4 ноября в 17.00 проведет лекцию режиссера Дмитрия Писарева «Драма и с чем ее едят». QR-код тоже не потребуется.
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