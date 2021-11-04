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Происшествия4 ноября 2021 8:48

В Челябинске 29 домов остались без отопления и горячей воды

Авария произошла на теплотрассе
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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Во время ремонта произошел второй порыв.

Во время ремонта произошел второй порыв.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Тракторозаводском районе Челябинска произошла крупная коммунальная авария. Порыв зафиксирован на теплотрассе на улице Мамина. От отопления и горячей воды отключили 29 домов.

Как сообщили в администрации города, во время ремонта произошел повторный порыв на сварочном шве, поэтому время устранения аварии затягивается. Устранить повреждения планируется к 14.00.

На месте работают восемь единиц техники и три бригады.

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