В Челябинске 29 домов остались без отопления и горячей воды

Во время ремонта произошел второй порыв.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Тракторозаводском районе Челябинска произошла крупная коммунальная авария. Порыв зафиксирован на теплотрассе на улице Мамина. От отопления и горячей воды отключили 29 домов.
Как сообщили в администрации города, во время ремонта произошел повторный порыв на сварочном шве, поэтому время устранения аварии затягивается. Устранить повреждения планируется к 14.00.
На месте работают восемь единиц техники и три бригады.
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