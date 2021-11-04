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Здоровье4 ноября 2021 9:30

В Челябинской области за один нерабочий день коронавирусом заразились 548 человек

Минздрав озвучил свежую статистику
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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Врачи работают на пределе.

Врачи работают на пределе.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки выявили 548 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в минздраве региона. Школьников среди заболевших нет.

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели уже 112 859 человек. Выздоровевших меньше — 90 977 южноуральцев. За сутки из больниц выписали 199 пациентов, еще 16 205 продолжают борьбу с заболеванием.

За сутки от коронавируса скончались 29 человек. COVID-19 был основным заболеванием, который привел к смерти.

Напомним, что в Челябинской области до 12 ноября продлены нерабочие дни, задача которых снизить риск распространения заболевания.

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