В Челябинской области за один нерабочий день коронавирусом заразились 548 человек

Врачи работают на пределе.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области за сутки выявили 548 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в минздраве региона. Школьников среди заболевших нет.
Всего с начала пандемии COVID-19 заболели уже 112 859 человек. Выздоровевших меньше — 90 977 южноуральцев. За сутки из больниц выписали 199 пациентов, еще 16 205 продолжают борьбу с заболеванием.
За сутки от коронавируса скончались 29 человек. COVID-19 был основным заболеванием, который привел к смерти.
Напомним, что в Челябинской области до 12 ноября продлены нерабочие дни, задача которых снизить риск распространения заболевания.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru