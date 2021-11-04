В «Тракторе» не подтвердили переход в челябинскую команду Виталия Кравцова

Виталий Кравцов может продолжить карьеру в "Тракторе". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2019 году воспитанник хоккейной школы «Трактор» Виталий Кравцов подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Однако закрепиться в основном составе заокеанского клуба у Кравцова не получилось. Форвард играл и за основную команду «рейнджеров» и за фарм-клуб, возвращался в «Трактор»... В своем твиттере клуб НХЛ сообщил, что готов отдать игрока на правах аренды и его выступление за «Трактор» будет приемлемым вариантом для хоккеиста.

«Нью-Йорк Рейнджерс» также рассматривает возможность возвращения Кравцова за океан. Вероятно, клуб из Нью-Йорка просто не хочет платить зарплату Виталию Кравцову, и потому предлагает это сделать одному из клубов КХЛ.

Официально руководство черно-белых не подтвердило переход игрока в челябинский клуб. Известно, что Виталий Кравцов сейчас находится в Челябинске. Он в качестве болельщика уже побывал на нескольких домашних матчах «Трактора».

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