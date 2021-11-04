ГИБДД Челябинской области будет принимать автовладельцев только по записи

Из-за коронавируса в Госавтоинспекции установили ограничения. Фото: Сергей ГРУШАКОВ

В ГИБДД Челябинской области озвучили порядок работы в нерабочие дни. Теперь автовладельцам нельзя прийти для оформления документов в порядке живой очереди. До 12 ноября прием будет вестись только по предварительной записи через портал госуслуг.

Но при этом автовладельцы получат бонусы. В ГИБДД напомнили, что за получение услуги через электронную форму дается 30% скидка на оплату госпошлины.

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