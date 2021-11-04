В Челябинске устранили аварию, из которой 29 домов остались без отопления и горячей воды

Ремонтировать теплотрассу пришлось дважды. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Мэрия Челябинска отчиталась об устранении аварии в Тракторозаводском районе. Из-за порыва без отопления и горячей воды остались 29 жилых домов.

— Теплотрассу поставили на заполнение, — сообщили в администрации города.

Это значит, что батареи начнут теплеть постепенно. Напомним, что крупная авария произошла на теплотрассе на улице Мамина. Во время ремонта порыв на сварочном шве произошел снова, поэтому устранение затянулось.

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