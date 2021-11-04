Челябинский «Трактор» подписал контракт с нападающим Виталием Кравцовым до конца сезона

Виталий Кравцов сыграет за "Трактор" до конца сезона 2021-2022. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Воспитанник «черно-белых» Виталий Кравцов возвращается в «Трактор». Клуб достиг договоренности с «Нью-Йорк Рейнджерс» об аренде хоккеиста до конца сезона. С 21-летним хоккеистом заключен односторонний контракт до конца сезона КХЛ 2021-2022 — сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Кравцов в прошлом сезоне пробовал свои силы в клубе НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», но там «не пришелся ко двору» . Клуб из США отказался платить зарплату Виталию Кравцову, и предложил арендовать Виталия Кравцова клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Агент игрока, рассмотрев варианты, согласился на предложение клуба «Трактора» В прошлом сезоне Кравцов в 49 матчах за «Трактор» забросил 16 шайб и семь раз ассистировал партнерам. Всего Кравцов провел в КХЛ 179 матчей, набрав 72 (39+33) очка.

— Мы рады, что удалось договориться с «Рейнджерс», и Виталий возвращается в «Трактор». Безусловно, он усилит нашу линию нападения и в нынешнем сезоне принесет много пользы родной команде. Уверен, челябинские болельщики встретят его тепло, — прокомментировал подписание контракта генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин.

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