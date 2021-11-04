В Миассе Челябинской области загорелось здание администрации

Фото: очевидец
В Миассе загорелось здание мэрии. Пожар возник вечером, когда уже стемнело.
По словам очевидцев, в администрации ремонтировали крышу. Возможно, с этим связана причина пожара.
При этом сегодня в здании был развернут пункт вакцинации.
— Пару часов назад прививку там ставила, все нормально было, — написала жительница Миасса.
Другие нашли в сообщении о пожаре в мэрии повод для злорадства.
Подробности ЧП уточняются.
Обновлено: в ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что вызов был ложным. В здании велись кровельные работы, при которых использовалась газовая горелка.
— Искры люди приняли за пожар, — объяснили в ведомстве.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru