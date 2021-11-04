В Миассе Челябинской области загорелось здание администрации

Фото: очевидец

В Миассе загорелось здание мэрии. Пожар возник вечером, когда уже стемнело.

По словам очевидцев, в администрации ремонтировали крышу. Возможно, с этим связана причина пожара.

При этом сегодня в здании был развернут пункт вакцинации.

— Пару часов назад прививку там ставила, все нормально было, — написала жительница Миасса.

Другие нашли в сообщении о пожаре в мэрии повод для злорадства.

Подробности ЧП уточняются.

Обновлено: в ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что вызов был ложным. В здании велись кровельные работы, при которых использовалась газовая горелка.

— Искры люди приняли за пожар, — объяснили в ведомстве.

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