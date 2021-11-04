В Челябинске в «Академе» устранили последствия потопа

Коммунальный фонтан забил на Северо-Западе. Фото: vk.com/academ

На Северо-Западе Челябинской области устранили крупный порыв на водоводе. Коммунальная авария произошла на Университетской Набережной в «Академе».

Как рассказали КП-Челябинск очевидцы, фонтан забил буквально из газона. Вода залила всю проезжую часть. Жители начали переживать, что за ночь все превратится в каток.

В мэрии Челябинска сообщили, что аварию устранили. Вода во все дома дана. По данным администрации, последствия потопа тоже устранены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru