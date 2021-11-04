Почти 400 ординаторов и студентов Южно-Уральского медуниверситета трудятся в «красных зонах»

Вузам рекомендовали перейти на дистанционное обучение.
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В нерабочие дни в Южно-Уральском медицинском университете будут совмещать дистанционное обучение и очное посещение. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Дистант не коснется такой формы обучения, как практическая подготовка ординаторов и студентов старших курсов в медицинских организациях.
Исполняющий обязанности ректора ЮУГМУ Андрей Важенин прокомментировал решение оперативного штаба, объявившего нерабочие дни в Челябинской области по 12 ноября. Он назвал его своевременным и здравым:
— Продление нерабочих дней позволит прервать эпидемиологические цепочки, по которым распространяется вирус и дать возможность окрепнуть коллективному иммунитету челябинцев. Но нерабочие дни для населения не означают прекращения учебных занятий, тем более для будущих медиков, — заявил Андрей Важенин.
Добавим, что студенты вуза бросились на помощь медикам в борьбе с коронавирусом. По данным вуза, врачам помогают 1257 человек, обучающихся в университете. В «красных зонах» ковидных баз трудятся 98 ординаторов и 280 студентов ЮУГМУ. Еще 40 человек помогают в пункте вакцинации в ДС «Юность».
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