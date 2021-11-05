Челябинцев предупредили о гололеде на дорогах и попросили отказаться от поездок на машине

В Челябинске снега нет, но ночью дороги подморозило Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 5 ноября, на дорогах и тротуарах города гололед. Об этом предупредили в ЕДДС Челябинска.

— Будьте осторожны. Воздержитесь от поездок на личном транспорте, при движении соблюдайте скоростной режим и дистанцию, — говорится в сообщении службы.

По данным челябинского гидрометеоцентра, сегодня днем в Челябинске потеплеет до +4-6 градусов. Будет солнечно, но ветрено — ветер до 6-11 м/с. По области местами мокрый снег и гололедица, +1-6 градусов, ветер с порывами до 17 м/с.

До конца недели, по данным «Гисметео», будет плюсовая температура и днем, и ночью. В субботу,6 ноября, ночью 0 градусов, днем — +4-6 градусов. В воскресенье, 7 ноября, ночью +2-3 градуса, днем — +3-4 градуса. Снега синоптики не прогнозируют.

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