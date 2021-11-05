В Челябинской области в ночной аварии погиб водитель ВАЗ

Водитель "Опеля" получила серьезные травмы. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Сегодня, 5 ноября, в полночь в центре Златоуста Челябинской области на проспекте Гагарина столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщают в поисково-спасательной службе Челябинской области. Водитель одного авто погиб, второго — в тяжелом состоянии.

Тело водителя ВАЗ пришлось доставать спасателям. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

— В результате водитель Опель Астра получила серьезные травмы и госпитализирована в тяжелом состоянии. Водитель ВАЗ 21099 получил травмы не совместимые с жизнью, — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области. — Тело погибшего, зажатое в искореженном кузове, было деблокировано спасателями при помощи гидравлического инструмента и передано сотрудникам полиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru