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Происшествия5 ноября 2021 7:49

В Челябинской области в ночной аварии погиб водитель ВАЗ

Водитель иномарки в тяжелом состоянии
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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Водитель "Опеля" получила серьезные травмы. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Водитель "Опеля" получила серьезные травмы. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Сегодня, 5 ноября, в полночь в центре Златоуста Челябинской области на проспекте Гагарина столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщают в поисково-спасательной службе Челябинской области. Водитель одного авто погиб, второго — в тяжелом состоянии.

Тело водителя ВАЗ пришлось доставать спасателям. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Тело водителя ВАЗ пришлось доставать спасателям. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

— В результате водитель Опель Астра получила серьезные травмы и госпитализирована в тяжелом состоянии. Водитель ВАЗ 21099 получил травмы не совместимые с жизнью, — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области. — Тело погибшего, зажатое в искореженном кузове, было деблокировано спасателями при помощи гидравлического инструмента и передано сотрудникам полиции.

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