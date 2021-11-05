Челябинского хоккеиста НХЛ Валерия Ничушкина могут дисквалифицировать на четыре года

Сам хоккеист допинг отрицает Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Воспитанника челябинского «Трактора», российского форварда клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина могут дисквалифицировать на четыре года. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что взятая у Ничушкина перед Олимпийскими играми в Сочи допинг-проба на тестостерон поддельная.

Исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов сообщил «Матч ТВ», что делом Ничушкина занимается Международная федерация хоккея (IIHF), в чьей юрисдикции находится россиянин.

Как пишет KP.ru, сам хоккеист категорически отрицает свою вину и готов судиться с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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