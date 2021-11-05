В детских садах Челябинска отказываются принимать детей в нерабочую неделю без справки с работы

Требовать справки с работы нельзя Фото: Мария ЛЕНЦ

В детских садах Челябинска с родителей требуют справки с работы, иначе отказываются принимать детей в нерабочую неделю с 8 по 12 ноября. Об этом КП-Челябинск рассказали сразу несколько родителей.

— Как и на этой неделе с 8 ноября мы продолжаем работать. Но в детском саду нас предупредили, что нужна справка, что мы работаем. Получить ее нет возможности, как быть?, — задается вопросом Светлана.

Еще в одном детсаду родителям сказали, что оба родителя должны работать и быть на рабочем месте. И доказать это надо справкой.

В Комитете образования Челябинска КП-Челябинск сообщили, что детские сады работают в обычном режиме с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований:

— Принимают детей, родители которых работают и находятся на рабочих местах. При этом предъявлять справки с работы родителей в детский сад не требуется.

Уточнить информацию о работе образовательных организаций или сообщить о том, что просят справки, можно по телефону: (351) 266-54-40.

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