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Общество5 ноября 2021 11:47

Киоски «Вечерний Челябинск» признали лучшими в России

Сеть заняла первое место в категории до 50 киосков
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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"Вечерний Челябинск" уже не первый раз становится лучшим

"Вечерний Челябинск" уже не первый раз становится лучшим

Фото: Сергей ГРУШАКОВ

Сеть киосков «Вечерний Челябинск» заняла первое место в V Всероссийском конкурсе «Лучшая киосковая сеть по распространению печатной продукции на территории Российской Федерации». «Вечерний Челябинск» стал победителем в номинации группы А — сети до 50 киосков.

— Несмотря на проблемы, с которыми в период пандемии коронавируса столкнулись все предприятия отрасли печатных СМИ, в стране работает много киосковых сетей по распространению прессы, демонстрирующих хорошие результаты в работе, — говорилось на заседании жюри конкурса.

«Вечерний Челябинск» уже не первый раз становится победителем конкурса. В 2020 году она заняла второе место в категории сетей от 50 до 100 киосков.

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