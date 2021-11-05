Еще один вуз Челябинской области продлил дистант, но не для всех

На сессию в вуз пустят заочников-первокурсников. Фото: МГТУ им. Г. И. Носова/vk.com

Еще один вуз Челябинской области — МГТУ им. Носова в Магнитогорске — сообщил о продлении дистанта до 14 ноября. Приказ подписал ректор Михаил Чукин. На дистант переходит и ЮУрГУ.

— В соответствии с решением оперативного штаба Челябинской области и с целью недопущения дальнейшего распространения COVID-19, с 8 по 14 ноября образовательный процесс в МГТУ по всем уровням образования будет осуществляться с использованием дистанционных образовательных технологий, — говорится в приказе.

Исключение — для студентов-заочников первого курса. В установочную сессию с 8 по 17 ноября они будут обучаться очно.

ЮУрГУ сегодня, 5 ноября, также сообщил, что переходит на дистант с 8 по 14 ноября. Для сотрудников вуза продлен режим нерабочих дней.

Напомним, нерабочие дни продлили до 12 ноября. В ЧелГУ дистант продлили до 21 ноября, в Южно-Уральском медицинском университете — до 12 ноября.

Как работали вузы на этой неделе — в материале КП.

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