В челябинском микрорайоне «Парковый» началось строительство нового садика

На участок уже привезли стройматериалы. Фото: "Парковый Челябинск"/vk.com

Жители микрорайона «Парковый» увидели, что в район дома 9 на ул. Габдуллы Тукая свозят плиты. Как разъяснил местный депутат Дмитрий Григорчик, началось строительство детского сада.

— Проблема с нехваткой мест в ДС очень острая и ближайшие два года ситуация будет меняться, вводом в эксплуатацию новых садиков, — объяснил он жителям района в группе во ВКонтакте. — В скором времени планируется начать строительство еще двух детских садов в 55 микрорайоне.

Где будут расположены новые садики в "Парковом". Фото: "Парковый Челябинск"/vk.com

А в другом районе Челябинска — «Парковый-2» — строительство второго детсада под вопросом. Чиновники выясняют, можно ли снести детские площадки и втиснуть его на территорию, где это было запланировано, так как места не хватает — участок застроили многоэтажками.

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