На Тимирязева в Челябинске уберут выделенную полосу для общественного транспорта

Сейчас по Тимирязева ездит только 5 троллейбус
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В 2023 году в Челябинске на улице Тимирязева «сотрут» выделенную полосу для общественного движения. Эта мера содержится в новой Комплексной схеме организации дорожного движения, утвержденной в этом году.
— Я не против полос для общественного транспорта, но зачем она на этом участке? Здесь ездит только один маршрут, — задается вопросом Ринат в чате Транспорта Челябинской агломерации.
— Меня она дико бесит. Чтобы заехать в детский сад у кинотеатра Пушкина от перекрестка Свободы-Тимирязева, приходится делать крюк вокруг квартала, — пишет Павел.
Как объяснил челябинцам замминистра транспорта Челябинской области, полосу ликвидируют после того, как в 2022 году организуют выделенную полосу на проспекте Ленина:
— То есть в 2023 году можно стирать.
В августе 2021 года мэрия Челябинска провела электронный аукцион на выполнение работ по проектировке семи выделенных полос для общественного транспорта. Полосы появятся:
— на проспекте Ленина от Энгельса до 40-летия Октября;
— на улице Худякова от Воровского до Лесопарковой.
— на улице Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской;
— на улице Молодогвардейцев от Профессора Благих до Братьев Кашириных;
— на Копейском шоссе от проспекта Ленина до Енисейской;
— на улице Чичерина от 40-летия Победы до Братьев Кашириных;
— на улице Рождественского от проспекта Ленина до Енисейской.
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