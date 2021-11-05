На Тимирязева в Челябинске уберут выделенную полосу для общественного транспорта

Сейчас по Тимирязева ездит только 5 троллейбус Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в Челябинске на улице Тимирязева «сотрут» выделенную полосу для общественного движения. Эта мера содержится в новой Комплексной схеме организации дорожного движения, утвержденной в этом году.

— Я не против полос для общественного транспорта, но зачем она на этом участке? Здесь ездит только один маршрут, — задается вопросом Ринат в чате Транспорта Челябинской агломерации.

— Меня она дико бесит. Чтобы заехать в детский сад у кинотеатра Пушкина от перекрестка Свободы-Тимирязева, приходится делать крюк вокруг квартала, — пишет Павел.

Как объяснил челябинцам замминистра транспорта Челябинской области, полосу ликвидируют после того, как в 2022 году организуют выделенную полосу на проспекте Ленина:

— То есть в 2023 году можно стирать.

В августе 2021 года мэрия Челябинска провела электронный аукцион на выполнение работ по проектировке семи выделенных полос для общественного транспорта. Полосы появятся:

— на проспекте Ленина от Энгельса до 40-летия Октября;

— на улице Худякова от Воровского до Лесопарковой.

— на улице Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской;

— на улице Молодогвардейцев от Профессора Благих до Братьев Кашириных;

— на Копейском шоссе от проспекта Ленина до Енисейской;

— на улице Чичерина от 40-летия Победы до Братьев Кашириных;

— на улице Рождественского от проспекта Ленина до Енисейской.

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