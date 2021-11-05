В Natura Siberica заговорили об открытии магазина в Челябинске, который не работает уже три месяца

Магазин не работает с сентября Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске в ТРК «Алмаз» уже третий месяц не работает магазин Natura Siberica. В компании возникли проблемы с лицензией на выпуск продукции. Правда, на днях сообщили, что компания вернула права на торговые марки.

— Сейчас ситуация в Natura Siberica налаживается, и мы готовимся к перезапуску розничной сети, как только это позволят коронавирусные ограничения, — говорится в телеграмм—канале компании.

В ТРК «Алмаз» КП-Челябинск сообщили, что уведомлений об открытии магазина им пока не поступало.

В сети готовятся к открытию розничных магазинов Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Компания закрыла в России 80 розничных магазинов. Так решили из-за расторжения договора на лицензионное использование товарных знаков с эстонской OU Good Design. Ей принадлежит часть товарных знаков, связанных с брендами «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica. Компания основателя бизнеса Андрея Трубникова, который умер в январе 2021 года, производит и продает продукцию под этими брендами. Конфликт возник, когда, по мнению Natura Siberica, совладелица и первая супруга бизнесмена Ирина Трубникова решила провести «рейдерский захват компании».

В конце октября компания начала поставки продукции под марками Natura Siberica и другими марками дистрибуторам, заказчикам и партнерам.

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