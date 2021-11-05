Для Башкортостана эта земля исторически важна Фото: Кирилл ПЕНКИН

Челябинская область передаст Башкирии часть территории — то место, где родился Салават Юлаев. Как пишут коллеги из КП-Уфа, власти уже заключили Соглашение об описании местоположения границы между субъектами РФ.

Территория находится на границе между республикой и нашей областью в Ашинском районе. Как объяснил председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев в 18 веке на этой территории была деревня Текеево — родина национального героя башкир Салавата Юлаева.

По данным КП-Уфа, работы по описанию местоположения административно-территориальной границы между двумя регионами уже закончены, Соглашение уже заключено.

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