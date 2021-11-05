Шайбы Виталия Кравцова помогли «Трактору» одержать победу в Астане над «Барысом» в овертайме

"Трактор" в Астане выиграл у "Барыса" в овертайме 5:4. Фото КХЛ.

«Барыс» на своем льду проиграл «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Первый период остался за черно-белыми: челябинцы первыми пропустили, но в конце стартового отрезка в течение 15 секунд отыгрались и вышли вперед. Первый гол на счету Альберта Яруллина, второй — Виталия Кравцова, который сейчас играет за «Трактор» на правах аренды.

Но во втором периоде «хоккейное счастье» было на стороне «Барыса»: хозяева не только отыгрались, но и вышли вперед (3:2) благодаря двум шайбам Никиты Михайлиса. В третьем отрезке матча «Барыс» забросил еще одну шайбу.

И снова отличился Михайлис. При счете 4:2 «Трактор» снова отыгрался (голы — Сергей Калинин и Сергей Телегин). В овертайме черно-белые вырвали победу. Виталий Кравцов забил пятую победную шайбу 5:4.

7 ноября перед паузой в чемпионате КХЛ «Трактор» в Уфе сыграет с местным «Салаватом Юлаевым».

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