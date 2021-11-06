В Челябинске пройдет фестиваль татуировок

На фестивале можно будет сделать временную татуировку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске 6 и 7 ноября состоится фестиваль татуировок. Мероприятие пройдет в Государственном историческом музее Южного Урала. Организаторы намерены донести до зрителей идею, что тату — это большое искусство.

Фестиваль громко заявил о борьбе со стереотипами, которыми обросла индустрия тату. Куратор фестиваля и основатель тату-студии Ефим Коваленко отметил, что татуированные люди — это не маргиналы, которые не вылезают из подземелья, а вполне себе приятные и открытые люди.

— Познакомитесь с нашими общительными мастерами и увидите, что это не страшные маргиналы, а интересные люди, заодно посмотрите на их работы, на творческий подход, — говорит Ефим Коваленко.

Вместе с этим куратор рассказал, что тату-мастера практически во всем пересекается с художниками. Мастер также стоит возле холста и подбирает краски, готовит эскиз. Разница лишь в том, что холст художника — бумага, а холст тату-мастера — человеческое тело.

Все желающие могут посетить фестиваль с 18:00 до 22:00. Вишенкой на торте станет дефиле татуированных моделей.

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