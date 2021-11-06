За сутки в Челябинской области коронавирусом заразились 560 человек

За сутки от COVID-19 скончалось 30 человек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
По информации Министерства здравоохранения Челябинской области, за сутки в регионе коронавирусом заразились 560 человек. Выписано почти в трое меньше — 205 пациентов.
Статистика летальных исходов от коронавируса практически ежедневно ухудшается . За сутки от COVID-19 скончалось еще 30 человек. По официальным данным, сейчас в регионе 16854 больных коронавирусом.
Вице-премьер Татьяна Голикова накануне заявила, что Челябинская область попала в ТОП-10 регионов с самой плохой эпидемиологической обстановкой в России.
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