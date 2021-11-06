Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье6 ноября 2021 9:40

За сутки в Челябинской области коронавирусом заразились 560 человек

Антирекорд снова побит
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
За сутки от COVID-19 скончалось 30 человек.

За сутки от COVID-19 скончалось 30 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации Министерства здравоохранения Челябинской области, за сутки в регионе коронавирусом заразились 560 человек. Выписано почти в трое меньше — 205 пациентов.

Статистика летальных исходов от коронавируса практически ежедневно ухудшается . За сутки от COVID-19 скончалось еще 30 человек. По официальным данным, сейчас в регионе 16854 больных коронавирусом.

Вице-премьер Татьяна Голикова накануне заявила, что Челябинская область попала в ТОП-10 регионов с самой плохой эпидемиологической обстановкой в России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru