Что произошло после матча челябинского «Трактора» и «Барыса» 5 ноября 2021 г

Победу «черно-белым» принес Виталий Кравцов. Фото: Хоккейный клуб «Трактор» | vk.com

5 ноября в Нур-Султане состоялся хоккейный матч. Местный «Барыс» принял у себя дома челябинский «Трактор». Игра закончилась победой «черно-белых» со счетом 5:4. Рассказываем, что произошло после матча «Трактора» и «Барыса» 5 ноября 2021 г.

По словам главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина, игра оставила двоякое впечатление и избежать ошибок не удалось.

— Под конец матча внесли коррективы в игру, и игроки вышли на лед с целью переломить исход встречи. Рад, что нам это удалось, и мы одержали победу, — рассказал Гатиятулин.

В середине матча челябинская команда сбавила темп, но вовремя собралась. Фото: Хоккейный клуб «Трактор» | vk.com

Виталий Кравцов, сыгравший первый матч в составе «черно-белых» и забросивший две шайбы, тоже поделился впечатления после игры с «Барысом». Он признался, что нервничал и не спал, из-за того, что долго не играл. А еще Кравцов назвал главную причину напряженной борьбы — разгильдяйство. Именно так охарактеризовал положение в команде форфард.

— В нашей игре присутствовало разгильдяйство, нельзя было так играть. Соперники шли в давление, надо было через «не могу и не хочу» бороться. Что касается финальной шайбы, то я просто заметил, что вражеский вратарь потерял бдительность, и мне надо было просто забросить ее в удачный момент, — рассказал Кравцов.

Игрок отметил поддержку болельщиков и выразил им благодарность. Он добавил, что фанаты в социальных сетях поздравляли его с победой.

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