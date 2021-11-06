Спортсменка из Челябинска Татьяна Мандолина стала чемпионкой мира по бодибилдингу

Татьяна Мандолина соревнуется в определенной категории, где рост спортсменки не должен превышать 163 см. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Спортсменка из Челябинска Татьяна Мандолина в очередной раз выступила с отличием на крупных соревнованиях. На этот раз челябинка завоевала титул трехкратной чемпионки мира по бодибилдингу на IFBB Worlds, который накануне прошел в Испании. О своей победе спортсменка рассказала в социальных сетях.

— Теперь я занимаю первую строчку в мировом рейтинге, — пишет у себя на странице Татьяна Мандолина.

Спортивные достижения спортсменки можно перечислять довольно долго. Например, чемпионат мира она выигрывала в 2019 и 2020 годах. В сентябре 2021 года Мандолина завоевала золото в Чехии на «Алмазном Кубке Праги» и получила титул двукратной чемпионки на данном турнире.

Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» спортсменка раскрыла тайны своих побед.

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