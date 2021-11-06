В Челябинске водитель «Лады» насмерть сбил пешехода

По словам очевидцев, водитель был не в адеквате. Фото: Агентство чрезвычайных новостей Челябинск | vk.com
В Калининском районе Челябинска возле пересечения проспекта Победы и Свердловского произошло смертельное ДТП. В результате аварии скончался пешеход. 39-летний водитель, сидевший за рулем «ВАЗ-2112», на полной скорости наехал на 49-летнего мужчину, который переходил дорогу. От столкновения его отбросило в сторону. Приехавшая на место аварии скорая помощь констатировала смерть пешехода.
По словам очевидцев аварии, водитель быстро покинул автомобиль, после чего неадекватно себя вел, приседая и пританцовывая.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства, приведшие к ДТП.
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