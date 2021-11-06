Отменен матч челябинского «Трактора» против «Салавата Юлаева»: игроков уфимского клуба изолировали

О решениях по данной игре КХЛ объявит дополнительно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Черно-белые должны были сыграть в столице Башкортостана в воскресенье, 7 ноября. Но игра отменена по решению Континентальной хоккейной лиги. Причина: у игроков уфимского клуба нашли грипп типа «А». Вирус подтвержден лабораторно.

— Хоккейный клуб «Салават Юлаев» изолируется на семь дней дней всем составом, — сообщили в пресс-службе КХЛ.

При этом, ковида в клубе нет. Как подчеркивают в лиге, заболевшие игроки неоднократно проходили тестирование на коронавирус — ни одного положительного результата не было выявлено.

Решение о проведении матча «Салават Юлаев» — «Трактор» будет объявлено дополнительно. Как пишут наши коллеги КП-Уфа, билеты на матч можно сдать, но они будут действительны на перенесенное время матча.

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