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Происшествия6 ноября 2021 21:20

В Челябинской области тушат три крупных пожара под Копейском и Коркино

Работы осложняет сильный ветер
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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Горят леса и поля. Фото: соцсети

Горят леса и поля. Фото: соцсети

В Челябинской области возле Копейска и Коркино разбушевались сильные пожары. Всполохи видны даже в района Чурилово Челябинска.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, на месте возгорания работают две автоцистерны. Угрозы населенному пункту нет.

Еще один сильный пожар в Озерный-Вахрушево работают. Горит камыш. Туда прибыли три автоцистерны. Работают 12 человек. В ведомстве заверили, что угрозы поселкам нет, но тушение осложняют порывы ветра и болотистая местность. Площадь возгорания составляет уже 10 гектаров.

Пожарные работают и в поселке Шумаки. На смете четыре автоцистерны. От Томинского ГОКа выделено два грейдера. Площадь возгорания семь гектаров.

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